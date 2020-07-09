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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…

Ayla ve Müslüm gibi başarılı filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, Can isimli bir kişi tarafından tehdit edildi. Uslu, kendisine "Kurşun yemek istemiyorsan 300 bin TL ver" diye şantaj yapan kişileri ihbar etti. Polislerle iş birliği yapan Uslu, kendisinden para isteyen kişiyi suçüstü yakalattı. Yağmacı ve iş birlikçileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 14:24
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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…

'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'yu arayan Can isimli bir kişi, "Pazartesi günü ofisinde ayaklarından vurulacaksın" dedi. Paniğe kapılan Uslu, telefondaki şahısla buluşmak üzere şoförünü gönderdi. Şoför, Bağcılar'dan aldığı genç adamı, Bahçeşehir'de bir kafeye, Uslu'nun avukatının yanına götürdü.

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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…

"İYİ ADAMMIŞ, VURMAYALIM"

Günaydın'da yer alan habere göre; Can, Uslu'nun avukatına, "Bize 'Bedo' lakaplı şahıstan bir iş geldi; 'Mustafa Uslu'yu vurun, 300 bin TL alın' dediler. Bu işi kabul ettik, sonra bir araştırdık; 'İyi adammış, vurmayalım, bu konuyu ona açalım' dedik. Kendisini vurmamamız karşılığında para istiyoruz" dedi.

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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…

Ünlü yapımcı, bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, Uslu'nun polisle iş birliği yapmasını istedi. Suç failinin yakalanması için Gasp Büro Amirliği görevlilerince Uslu'ya seri numaraları tespit edilmiş 100 TL'lik banknotlar verildi. Kendisinden para isteyen gençle buluşan Uslu, para dolu zarfı masaya koydu. Zarfı aldığı sırada polis ekipleri, genç adamı suçüstü yakalandı.

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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAKLAR!

Can hakkında 'nitelikli yağma' suçundan, Bedrettin A. ve Kenan Y. hakkında ise 'nitelikli yağma ve bu suça azmettirme' suçlarından 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya ölüm tehdidi: Vurulmak istemiyorsan…