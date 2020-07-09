Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddia edilen Ozan Güven’in şoförü tanık olarak ifade verdi!

'İNAN BEN BİR ŞEY YAPMADIM'

"Ozan Bey yaralı deyince eve geri döndüm arabayı park edip Deniz Hanıma aracın içerisinde beklemesini söyledim. Eve gittiğimde Ozan Bey perişan haldeydi yüzü gözü çizik içinde parçalanmış ve mahvolmuş durumdaydı. Doktora gidelim dedim fakat kabul etmedi, sen Deniz'i eve götür dedi. Ben Deniz Hanımın yanına gittiğimde benden içeride kalan bazı eşyalarını almasını istedi ben de bilgisayar ve şarj aleti gibi eşyalarını Deniz hanıma bıraktım. Bu arada Deniz Hanım bana 'İnan ben bir şey yapmadım' diye 3-4 kez tekrarladı. Benzinliğe geri döndüğümüzde Deniz Hanım için su aldım kendisini arkadaşın evine bırakmamı istedi."

