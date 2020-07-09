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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'la bu sezona damga vuran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le birlikte yaz sezonunu açtı. Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'la birlikte tatil için Bodrum'daki evlerine gitti. Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 15:37
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

Geçtiğimiz yıl anne olan ve şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

'BABASI GİBİ...'

Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

REKOR BEĞENİ

Fahriye Evcen'in fotoğrafı kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

BODRUM'DA İLE TATİLİ

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.