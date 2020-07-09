Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen'den Karan ile paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'la bu sezona damga vuran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le birlikte yaz sezonunu açtı. Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'la birlikte tatil için Bodrum'daki evlerine gitti. Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.