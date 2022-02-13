Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!
Esra Erol, atv ekranlarına Esra Erol'da programıyla izleyicisiyle buluşuyor. Ailelerin yüzünü güldüren, kayıpları buluşturan, küsleri barıştıran, sevilen sunucu Erol, Günaydın'a özel samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, "Trajedilerden beslenen değil, trajediye giden olayları çözümleyen bir uzlaşı programı yapıyorum. Bizim için önemli olan, çözülemeyeceğini düşündüğü sorunlarıyla bize gelen konuklarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek." dedi. Geçen günlerde genç bir kıza yardımcı olmak için oldukça gayret gösteren Esra Erol'un ebeveynlere örnek olan sözleri, bir kesim tarafından başka taraflara çekilmeye çalışıldı. Esra Erol, konuya ilişkin "Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı değil, anne Esra'nın tavrıydı." açıklamasında bulundu.
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