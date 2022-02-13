Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

"ORADAKİ PROGRAMCI ESRA'NIN DEĞİL, ANNE ESRA'NIN TAVRIYDI"

Gençlere örnek olmaya ve ebeveynlere yol göstermeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerdeki bir programınızda bir genç kıza yardımcı olmak için seferber oldunuz. Programda da muazzam bir konuşma yaptınız. Ancak bir kesim bunu farklı yerlere çekmeye çalıştı. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada. Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi "Yüzümü göstermeyin" gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız.