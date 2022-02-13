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Haberler Galeri Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

Esra Erol, atv ekranlarına Esra Erol'da programıyla izleyicisiyle buluşuyor. Ailelerin yüzünü güldüren, kayıpları buluşturan, küsleri barıştıran, sevilen sunucu Erol, Günaydın'a özel samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, "Trajedilerden beslenen değil, trajediye giden olayları çözümleyen bir uzlaşı programı yapıyorum. Bizim için önemli olan, çözülemeyeceğini düşündüğü sorunlarıyla bize gelen konuklarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek." dedi. Geçen günlerde genç bir kıza yardımcı olmak için oldukça gayret gösteren Esra Erol'un ebeveynlere örnek olan sözleri, bir kesim tarafından başka taraflara çekilmeye çalışıldı. Esra Erol, konuya ilişkin "Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı değil, anne Esra'nın tavrıydı." açıklamasında bulundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2022 09:42
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Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

Esra Erol, atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programıyla uzun senelerdir sevenlerinin karşına çıkıyor. Küskünleri barıştırmaya, kayıpları bulmaya, ailelerin yüzünü güldürmeye çalışan Erol, gündüz kuşağındaki programıyla dizileri ardında bırakıp reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ciddi bir başarıya imza atan ünlü sunucu, geçen haftalarda genç bir kıza yardımcı olmak için verdiği mücadeleyle ilgi topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

Programda ebeveynlere çocuklarına sahip çıkmaları için nasihatlerde bulundu. Pek çok kişi Erol'un sözlerine destek oldu. Fakat bir takım sosyal medya kullanıcıları konuşmayı farklı taraflara çekmeye çalıştı. Bu durumun üzerine Erol ile bir araya gelen Günaydın ekibi bu konuyu enine boyuna konuştu. Sosyal medyadaki tehlikeden bahseden ünlü sunucu, aynı zamanda programda yakaladığı ciddi başarıyı ve çocuklara karşı olan hassas tutumunu anlattı.

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Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

"İŞİMİ İYİ YAPMAK DIŞINDA BİR HEDEFİM YOK"
Reyting listelerinde hep üst sıralardasınız. Prime time'daki dizileri geçiyorsunuz. Çıtayı bu kadar yükseltmek sizi zorluyor mu?
Yaptığım işe çıtayı yükseltmek olarak bakmıyorum. İşimi iyi yapmak dışında bir hedefim yok. Bu iyinin içerisine sadece izlenme oranını da koymuyorum, bir meseleyi çözüme ulaştırabilmeyi en başa koyuyorum. Niyetiniz iyi ve kucaklayıcı olunca izleyici de sağ olsun karşılıksız bırakmıyor. Biz sezona iyi iş yapmayı hedefleyerek başladık. Bu da bizi çoğunlukla ilk 5'e yerleştirdi. Ama önemli olan sıralama değil, içerik. Bir de şu var, başarılı insanları, onları ayaklarından tutup geriye çekmeye çalışanlardan kurtarabilsek pek çok alanda dünya çapında insanlarımız olduğunu da göreceğiz.

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Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

"REALİTY ŞOV DEĞİL"

Esra Erol'da programını diğerlerinden ayıran nedir?
Gündüz kuşağında yer alan, sorunları olan insanlarımıza odaklanan programların hepsini aynı sepete koyup reality şov olarak tanımlıyorlar. Benim programım bir reality şov değil, insanların sorunlarını köpürtüp ilgi çekmek gibi bir hedefimiz yok. Ben bir uzlaşı programı yapıyorum. Trajedilerden beslenen değil, trajediye giden olayları çözümleyen bir uzlaşı programı yapıyorum. Bizim için önemli olan, çözülemeyeceğini düşündüğü sorunlarıyla bize gelen konuklarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek. Nefes aldıkça umudun hep var olduğunu göstermek. Esra Erol'da bir uzlaşı, bir aile içi iletişime dayalı çözümler programı.

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Ünlü sunucu Esra Erol’dan samimi açıklamalar: Programımdaki gençleri çocuklarım gibi görüyorum, o programdaki anne Esra’nın tavrıydı!

"ORADAKİ PROGRAMCI ESRA'NIN DEĞİL, ANNE ESRA'NIN TAVRIYDI"

Gençlere örnek olmaya ve ebeveynlere yol göstermeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerdeki bir programınızda bir genç kıza yardımcı olmak için seferber oldunuz. Programda da muazzam bir konuşma yaptınız. Ancak bir kesim bunu farklı yerlere çekmeye çalıştı. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada. Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi "Yüzümü göstermeyin" gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız.