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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İkizi kadar benziyor

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Deniz, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören inanamadı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in ablası...

Giriş Tarihi: 12.02.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 16:14
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İkizi kadar benziyor

Yargı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, bu kez ablasıyla gündeme oturdu. Kardeşlerin benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İkizi kadar benziyor

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İkizi kadar benziyor

Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İkizi kadar benziyor

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İkizi kadar benziyor

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ