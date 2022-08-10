Ünlü sunucu Esra Erol'dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

Esra Erol'dan beklenen paylaşım geldi! Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan ve aileleri kavuşturan sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla başarılar elde ederek gönüllerde taht kurdu. Esra Erol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcının ilgisini çekti. Erol'un pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sevilen sunucuya en fazla gelen soru ise "Ne zaman ekrana dönüyorsun?" oldu. Sevenlerinin merakla beklediği tarih belli oldu. İşte ayrıntılar…