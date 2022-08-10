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Haberler Galeri Ünlü sunucu Esra Erol'dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

Ünlü sunucu Esra Erol'dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

Esra Erol'dan beklenen paylaşım geldi! Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan ve aileleri kavuşturan sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla başarılar elde ederek gönüllerde taht kurdu. Esra Erol'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcının ilgisini çekti. Erol'un pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sevilen sunucuya en fazla gelen soru ise "Ne zaman ekrana dönüyorsun?" oldu. Sevenlerinin merakla beklediği tarih belli oldu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 10:13
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Ünlü sunucu Esra Erol’dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabı üzerinde yeni bir fotoğraf paylaştı. Erol'un "Akşam güneşi nimetleri" notuyla paylaştığı poza takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi. Erol'un paylaşımının altına yüzlerce defa gelen, 'Ne zaman ekrana dönüyorsun?' yorumları ilgi çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü sunucu Esra Erol’dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

"AKŞAM GÜNEŞİ NİMETLERİ"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir pozunu daha Instagram hesabından yayınladı. Siyah gömlek ve mini bir şort tercih eden Erol, fotoğrafına "Akşam güneşi nimetleri" notunu düştü. Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Ünlü sunucu Esra Erol’dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

ARKADAŞLARINDAN EROL'A TAM DESTEK

Erol'un fotoğrafına yorum yapanlar arasında yakın arkadaşı Hatice Şendil de vardı. Şendil'in yanı sıra yüzlerce hayranı Erol'un fotoğrafını çok beğendiklerini dile getirdi.

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Ünlü sunucu Esra Erol’dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

'EKRANA NE ZAMAN DÖNÜYORSUN?'

Erol'un binlerce beğeni ve yorum alan gönderine gelen 'Ekrana ne zaman dönüyorsun?', 'Hadi bitir tatili...' yorumları dikkat çekti.

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Ünlü sunucu Esra Erol’dan herkesin merakla beklediği paylaşım geldi! Sosyal medya o pozları konuştu

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLIYOR? YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI

Ünlü televizyoncu Esra Erol, yeni sezonda izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi belli oldu.