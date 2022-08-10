10 Ağustos 2022, Çarşamba
Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler
Türkücü Nihat Doğan'ın ani evliliği magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hamile olduğu öne sürülen İranlı hayranı ile "iyi günde, kötü günde evet" diyen Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği belirtilen görüntüler oldukça tepki topladı. İşte Nihat Doğan'ın olaylı düğününden kareler…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:31
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