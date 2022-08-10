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Haberler Galeri Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

Türkücü Nihat Doğan'ın ani evliliği magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hamile olduğu öne sürülen İranlı hayranı ile "iyi günde, kötü günde evet" diyen Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği belirtilen görüntüler oldukça tepki topladı. İşte Nihat Doğan'ın olaylı düğününden kareler…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:31
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Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile apar topar evlendi. Bebek bekledikleri öne sürülen çiftin ortaya çıkan düğün görüntüsü oldukça tepki topladı.

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Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

Snob Magazin'in haberine göre; Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranının düğün töreninde tepki çeken anlar yaşandı.

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Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

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Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

APAR TOPAR ÇOCUĞU UZAKLAŞTIRDI

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

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Türkücü Nihat Doğan İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi! Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan’ın düğününden skandal kareler

Nihat Doğan'ın hayranıyla evliliğinin altından 'bebek' iddiası ortalığı karıştırdı.