Şeyma Subaşı'na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, organize saldırının ardından harekete geçti. Subaşı, kendisine karşı sürekli ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların belirlenip, cezalandırılmasını istedi. Subaşı'na "Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır hakaretler eden sosyal medya hesaplarının 5 kadın kullanıcı tarafından yönetildiği gün yüzüne çıktı. Kadınların emniyetteki savunması ise 'pes' dedirtti. İşte o şahıslarla ilgili verilen karar…