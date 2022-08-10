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Şeyma Subaşı'na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, organize saldırının ardından harekete geçti. Subaşı, kendisine karşı sürekli ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların belirlenip, cezalandırılmasını istedi. Subaşı'na "Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır hakaretler eden sosyal medya hesaplarının 5 kadın kullanıcı tarafından yönetildiği gün yüzüne çıktı. Kadınların emniyetteki savunması ise 'pes' dedirtti. İşte o şahıslarla ilgili verilen karar…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:38
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Şeyma Subaşı’na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

5 kadın anlaşarak hareket ederek açtıkları sosyal medya hesabı üzerinden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'na karşı ağır hakaret ve paylaşımlar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeyma Subaşı’na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

"AVRUPALI O... PARASI OLANIN METRESİ"

"Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır ifadeler üzerine emniyetin peşine düştüğü sosyal medya hesaplarının aynı kadın kullanıcılar tarafından yönetildiği tespit edildi.

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Şeyma Subaşı’na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

DAVA AÇILDI

Dijital materyallerde hesapların bilgilerinin yer aldığı bilgi notları ele geçirildi. 5 kadın yönetici hakkında dava açıldı.

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Şeyma Subaşı’na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

HEPSİNİ TEK TEK İHBAR ETTİ

Katıldığı yarışma programıyla tanınan ve kısa sürede üne kavuşan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan müstehcen, birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti.

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Şeyma Subaşı’na organize saldırı! Subaşı harekete geçti, altından çete çıktı! 5 kişi hakkında karar verildi

MONTAJLI ÇIPLAK PAYLAŞIMLAR…

Hesaplarda kendisi hakkında ve kişisel haklarına yönelik çok ağır hakaretler (Avrupalı o... parası olanın metresi) ve montajlı çıplak paylaşımlar yaptıklarını ileri süren Subaşı, kullanıcıların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.