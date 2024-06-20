Ünlü sunucu Ece Erken'in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

Ece Erken ile Serkan Uçar arasında sular durulmuyor... Ünlü sunucu, eski eşi Serkan Uçar'ın kendisi için çıkarttığı uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Erken'in yorumlarını göre Uçar, can güvenliği endişesiyle yeniden tedbir talebinde bulundu. İki taraf arasındaki hukuki süreç devam ederken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...