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Ünlü sunucu Ece Erken'in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

Ece Erken ile Serkan Uçar arasında sular durulmuyor... Ünlü sunucu, eski eşi Serkan Uçar'ın kendisi için çıkarttığı uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Erken'in yorumlarını göre Uçar, can güvenliği endişesiyle yeniden tedbir talebinde bulundu. İki taraf arasındaki hukuki süreç devam ederken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 08:55 Güncelleme: 20.06.2024 08:55
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Ünlü sunucu Ece Erken’in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın kendisi için aldığı uzaklaştırma kararına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

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Ünlü sunucu Ece Erken’in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

Erken'in bu paylaşımı üzerine Serkan Uçar, can güvenliği endişesiyle adliyeye giderek eski eşi Erken için yeniden tedbir talep etti.

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Ünlü sunucu Ece Erken’in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

SABAH'ın haberine göre; Ece Erken, eski eşi iş adamı Serkan Uçar tarafından hakkında çıkartılan 2 ay uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ünlü sunucu Ece Erken’in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

Açıklamada "Kapıma gelip beni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre kime göre? Cevap bekliyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Ünlü sunucu Ece Erken’in paylaşımları korkuttu! Eski eşi Serkan Uçar soluğu mahkemede aldı

"ADALETSİZLİK VAR"

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı kastederek, "Diğer şahıs benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmış. Sosyal medya üzerinden oğlum ile yurt dışına gideceğim için vize izni vermediği için sitem etmişim ismini vermeden.