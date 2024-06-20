20 Haziran 2024, Perşembe
Yeşilçam'ın masum güzeli Semra Özdamar'a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı bakın şimdi ne yapıyor...
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminin masum yüzlü güzeli 'Semra Öğretmen'in son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 66 yaşında olan Semra Özdamar'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Özdamar'ın son halini görenler 'Yıllar acımamış', 'Çok değşmiş' gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlü oyuncunun şimdiki hali...
Giriş: 20.06.2024 09:19 Güncelleme: 20.06.2024 09:19
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