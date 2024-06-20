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Yeşilçam'ın masum güzeli Semra Özdamar'a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı bakın şimdi ne yapıyor...

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminin masum yüzlü güzeli 'Semra Öğretmen'in son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 66 yaşında olan Semra Özdamar'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Özdamar'ın son halini görenler 'Yıllar acımamış', 'Çok değşmiş' gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlü oyuncunun şimdiki hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 09:19 Güncelleme: 20.06.2024 09:19
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Yeşilçam’ın masum güzeli Semra Özdamar’a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı bakın şimdi ne yapıyor...

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı, Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı SInıfta Kaldı filmi, yıllar geçse de hala aynı heyecan ve coşkuyla izlenmeye devam ediyor.

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Yeşilçam’ın masum güzeli Semra Özdamar’a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı bakın şimdi ne yapıyor...

Bu efsanevi yapım, zengin karakterleri, komik diyalogları ve samimi atmosferiyle Türk sinemasının klasikleri arasında haklı bir yer edindi.

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Yeşilçam’ın masum güzeli Semra Özdamar’a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı bakın şimdi ne yapıyor...

Filmin öğrencilerinin adeta canını bezdirdiği, ancak masumluğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Semra Hoca karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali, zamanın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Yeşilçam’ın masum güzeli Semra Özdamar’a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı bakın şimdi ne yapıyor...

Şimdilerde 66 yaşında olan Semra Özdamar, son haliyle herkesi şaşırtıyor.

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Yeşilçam’ın masum güzeli Semra Özdamar’a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı bakın şimdi ne yapıyor...

İşte Semra Özdamar ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...