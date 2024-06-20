Yeşilçam’ın masum güzeli Semra Özdamar’a yıllar acımadı! Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı bakın şimdi ne yapıyor...

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı, Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı SInıfta Kaldı filmi, yıllar geçse de hala aynı heyecan ve coşkuyla izlenmeye devam ediyor.