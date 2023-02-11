Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketi 10 ili vururken depremzedelerin yaraların sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Deprem bölgesine yardım yağarken, ünlü şefler de ekipleriyle birlikte hasar gören illere koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.