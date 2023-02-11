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Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketi 10 ili vururken depremzedelerin yaraların sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Deprem bölgesine yardım yağarken, ünlü şefler de ekipleriyle birlikte hasar gören illere koştu. Kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişirildi. Sanatçılar ise depremzedeler ile yardım ekiplerine yemek servisi yaptı.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:09
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Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.

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Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı. Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor. Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.

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Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi. Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.

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Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı. Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.

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Ünlü şefler deprem bölgesine koştu! Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Yunus Emre Akkor da "Gece gündüz çalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çoğaldı. 5-6 bin kişilik yemekler yaptık. Yarın 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 binin üzerinde de yemek yapacağız" dedi.