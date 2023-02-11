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Demet Özdemir'den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ünlü isimler depremzedeler için yardım ulaştırmaya ve bağış yapmaya devam ediyor. İlk günden beri yardım çalışmalarında yer alan ve AFAD aracılığıyla 2 tır dolusu malzemeyi bölgeye gönderen Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla "Hep burada olacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 13:24
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Demet Özdemir’den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

Ünlü isimler Türkiye'yi yasa boğan depremde tek yürek olarak, can kaybının arttığı bölgeye yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir’den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

YARDIM ÇALIŞMALARINDA YER ALIYOR

Depremin ilk gününden beri yardım toplama çalışmalarında yer alan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu.

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Demet Özdemir’den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

Eşi Oğuzhan Koç ve Murat Boz, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Büyükak, Çağrı Telkıvıran, Berkay Şahin'in de aralarında olduğu yakın arkadaşlarıyla yardım çalışmalarına katıldı.

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Demet Özdemir’den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

Özdemir, arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikte sık sık kamera karşısına geçerek takipçilerinden destek istedi. AFAD aracılığıyla bölgeye yardım 2 tır dolusu malzeme gönderen oyuncu, ayrıca kendisine gelen mesajları da takipçilerine duyuruyor.

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Demet Özdemir’den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

"SABIR DİLİYORUM"

Özdemir, son olarak ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: