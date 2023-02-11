Demet Özdemir'den depremzedelere mesaj: Hep burada olacağım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ünlü isimler depremzedeler için yardım ulaştırmaya ve bağış yapmaya devam ediyor. İlk günden beri yardım çalışmalarında yer alan ve AFAD aracılığıyla 2 tır dolusu malzemeyi bölgeye gönderen Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla "Hep burada olacağım" dedi.