Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 10 il etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı felakette arama kurtarma çalışmaları da bir yandan sürüyor. Hatay'da enkaz altında olduğu tespit edilen fenomen Taha Duymaz hakkında depremin 6. gününde Gülben Ergen tarafından sevenlerini yasa boğacak haber geldi. Peki Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı?