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Haberler Galeri Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı?

Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 10 il etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı felakette arama kurtarma çalışmaları da bir yandan sürüyor. Hatay'da enkaz altında olduğu tespit edilen fenomen Taha Duymaz hakkında depremin 6. gününde Gülben Ergen tarafından sevenlerini yasa boğacak haber geldi. Peki Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:26
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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 10 il etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı felakette arama kurtarma çalışmaları da bir yandan sürüyor. Hatay'da enkaz altında olduğu tespit edilen fenomen Taha Duymaz hakkında depremin 6. gününde Gülben Ergen tarafından sevenlerini yasa boğacak haber geldi. Peki Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA!

KAHREDEN İDDİA

Asrın felaketinde binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. İki depremin bilançosu ağırlaşırken, ünlü isimlerde yaşadıkları üzüntüleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyor.

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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA!

Son olarak şarkıcı Gülben Ergen, Taha Duymaz ile ilgili acı haberi ortaya attı. Ancak konuya ilişkin teyit edilmiş bir durum yok.

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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA!

Gülben Ergen sosyal medya hesapları üzerinden, ''Serdar'ımız... Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü. Kara haber bugün geldi'' diyerek acı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA!

Ünlü isim, ''Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı. Sabır Allah'ım'' ifadelerini kullandı.