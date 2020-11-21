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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Tuğba Özberk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi! Ünlü şarkıcı Tuğba Özberk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!
Şarkıcı Tuğba Özberk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Nusret'e tepki gösterdi. Özellikle yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret, İzmir depreminden sonra telefon numarasını paylaşarak depremzedelere 'beni arayın' demişti. Paylaşıma tepki gösteren Özberk, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız" dedi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 10:06
Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı 'tuzlama' hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe'ye ağır bir gönderme yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'nin İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.
40 yaşındaki şarkıcı, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" diye yazdı.
Tuğba Özerk'in, kısa süre sonra Nusret'e tepki gösterdiği tweet'i silmesi dikkat çekti.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
"İzmirli kardeşlerim 00.00'dan sonra beni arayın" diyen Nusret Gökçe, gelen aramaların ve mesajların ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaşmıştı.