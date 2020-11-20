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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin Aslan Bey'i Doğan Bayraktar sosyal medyayı salladı! İşte Aslan Bey'in gerçekleri Hercai'nin Aslan Bey'i Doğan Bayraktar sosyal medyayı salladı! İşte Aslan Bey'in gerçekleri
Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran Doğan Bayraktar, Hercai ile diziseverlerin karşısına çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'ye damga vuran Aslan Bey karakteriyle adından söz ettiren Doğan Bayraktar'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevenleri Doğan Bayraktar'ı Hercai'deki Aslan Bey rolüyle sosyal medyada gündem yaptı.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 23:06
Hercai dizisinde canlandırdığı Aslan Aslanbey karakteri ile hikayeyi başka bir boyuta taşıyan Doğan Bayraktar, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve bugüne kadar rol aldığı yapımlarla oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından araştırma konusu olan Doğan Bayraktar, boyuyla merak konusu oldu.
ASLAN, MİRAN VE REYYAN'IN ODASINDA | İZLE
İşte Hercai'nin Aslan'ı Doğan Bayraktar ve birçok ünlü ismin boyu...
Hazal Kaya - 160 CM
Aslı Enver – 165 CM