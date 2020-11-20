Hercai'nin Aslan Bey'i Doğan Bayraktar sosyal medyayı salladı! İşte Aslan Bey'in gerçekleri

Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve bugüne kadar rol aldığı yapımlarla oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından araştırma konusu olan Doğan Bayraktar, boyuyla merak konusu oldu.

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