Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU

Öte yandan Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.