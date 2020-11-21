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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi... Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...
Kutsi, Feyza Çıpa ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde aniden yollarını ayırmaya karar vermişti. 7 yıllık ilişkisini 7 ay önce sonlandıran Kutsi, gönlünü yeni birine kaptırdı. Oyuncu, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesiyle aşk yaşamaya başladı.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 10:06
Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ürek ile aşk yaşamaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Posta'nın haberine göre; yedi yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, karantina günlerini yalnız geçirdi. Oyuncu, şimdilerde rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı.
'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.
Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı.
AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU
Öte yandan Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.