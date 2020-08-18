Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

Gençlik yıllarında Real Madrid'in genç takımında kaleci olarak görev yapan Iglesias, geçirdiği bir trafik kazası sonrası futbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Doktorları bir daha yürüyemeyeceğini düşünse de sağlığına kavuştu. Sonra da müzik dünyasına adım attı.

