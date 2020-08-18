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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü
Müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi. Dominik Cumhuriyeti'de kendisine ait plajda görüntülenen Iglesias'ın güçlükle ayakta durduğu ve yürümek için yanındakilerden yardım aldığı görüldü. Sağlık sorunları yaşayan Iglesias'ın hali sevenlerini korkuttu.
Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 11:58