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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

Müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi. Dominik Cumhuriyeti'de kendisine ait plajda görüntülenen Iglesias'ın güçlükle ayakta durduğu ve yürümek için yanındakilerden yardım aldığı görüldü. Sağlık sorunları yaşayan Iglesias'ın hali sevenlerini korkuttu.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 11:58
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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

'Kadife sesli şarkıcı' olarak bilinen İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü hem şaşkınlık yarattı hem de hayranlarını endişelendirdi.

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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

YARDIMLA YÜRÜYEBİLDİ

Dominik Cumhuriyeti'nde kendisine ait plajda yürüyüş yaparken görüntülenen 76 yaşındaki Iglesias'ın güçlükle ayakta durduğu ve yanındaki iki genç kadının yardımıyla yürüyebildiği görüldü.

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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

İspanyol basınına yansıyan iddialara göre Iglesias, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları giderek arttı. Ünlü şarkıcının ayaklarındaki ve sırtındaki şiddetli ağrılar yüzünden hayat kalitesi de giderek düştü.

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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

AYAK BİLEĞİ SARGILI

Fotoğaflarda Julio Iglesias'ın bacaklarının çok inceldiği ve sol ayak bileğinin de bir bandajla sarılı olduğu dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son hali endişelendirdi! Yardımla yürüdü

Gençlik yıllarında Real Madrid'in genç takımında kaleci olarak görev yapan Iglesias, geçirdiği bir trafik kazası sonrası futbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Doktorları bir daha yürüyemeyeceğini düşünse de sağlığına kavuştu. Sonra da müzik dünyasına adım attı.