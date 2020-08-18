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Haberler Galeri Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 13.5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'e senaristler ve dizi yapımcılarından da sert tepki gelmişti. Dava sürecinin sürmesi nedeniyle Babil dizisinin kadrosunda çıkarılmıştı. Dizideki rol arkadaşı Halit Ergenç ise aynı zamanda yakın arkadaşı olan Ozan Güven hakkında skandal bir açıklamaya imza attı. Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç'in açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 16:32
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Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

Darp raporu alan Bulutsuz Ozan Güven'den şikayetçi olurken Güven de Bulutsuz'a karşı dava açmıştı. Ozan Güven hakkında açılan dava süreci devam erken oyuncu rol aldığı Babil dizisinden ayrılma kararı almıştı.

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Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

"ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili Uçankuş'a açıklama yapan Halit Ergenç, "Tatilimizi yaptık şimdi çalışmaya başlayacağız. Diziden ayrılmak Ozan'ın takdiridir.

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Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

Ben Ozan'ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum.

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Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

"ÖYLE BİR KARAKTERDE OLDUĞUNA ŞAHİT OLMADIM"

Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim " ifadelerini kullandı.