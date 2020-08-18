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Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 13.5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'e senaristler ve dizi yapımcılarından da sert tepki gelmişti. Dava sürecinin sürmesi nedeniyle Babil dizisinin kadrosunda çıkarılmıştı. Dizideki rol arkadaşı Halit Ergenç ise aynı zamanda yakın arkadaşı olan Ozan Güven hakkında skandal bir açıklamaya imza attı. Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç'in açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.
Giriş Tarihi: 18.08.2020 12:39Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 16:32