Halit Ergenç Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’e destek vermişti! Özür diledi...

"ÖYLE BİR KARAKTERDE OLDUĞUNA ŞAHİT OLMADIM"

Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim " ifadelerini kullandı.