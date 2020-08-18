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Haberler Galeri Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, yarışma sonrası da hiç birbirlerinden ayrılmamıştı. Çeşme'de birlikte tatilde olan ikilinin samimi fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Bir mekan çıkışı görüntülenen ikilinin sarmaş dolaş hali aralarında aşk olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 10:53
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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor 2020 finalinin ardından Prag'a dönen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı'nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı'nın neşeli halleri dikkat çekmişti.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

Nisa'nın Türkiye'ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı'nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.