Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafı şoke etti! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, yarışma sonrası da hiç birbirlerinden ayrılmamıştı. Çeşme'de birlikte tatilde olan ikilinin samimi fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Bir mekan çıkışı görüntülenen ikilinin sarmaş dolaş hali aralarında aşk olduğu iddiasını gündeme getirdi.