71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Bülent Ersoy, son dönemin modasına uyup kemer sıkma kararı aldı. Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Diva, 18 kişilik orkestra ekibini 3'te 1 oranında azalttı. Diva'nın yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi. İşte haberin ayrıntıları...