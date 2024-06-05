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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Bülent Ersoy, son dönemin modasına uyup kemer sıkma kararı aldı. Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Diva, 18 kişilik orkestra ekibini 3'te 1 oranında azalttı. Diva'nın yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:06
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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Diva 18 kişilik orkestra ekibini 6'ya düşürdü.

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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

ESKİDEN 21 KİŞİ VARDI

Bülent Ersoy, konu sahne olduğunda hiçbir masraftan kaçınmadı. Her konserinde farklı kostümler tercih eder, sahnesinin görkemli görünmesi için dev aksesuvarlar isterdi.

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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

Hatta ünlü sanatçının kocaman bir orkestrası vardı. Pandemi öncesi tam 21 müzisyen, Ersoy'un arkasında sanat icra ediyordu.

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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

Pandemi sonrası 21 kişilik saz ekibi sayısını 18'e düşüren Bülent Ersoy, son dönemin modasına uyup kemer sıkma kararı aldı. Sanatçı, İstanbul'daki son konserinde sadece 6 sazcıyla konser verdi.

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71 yaşındaki Diva Bülent Ersoy kemer sıktı! 18 kişilik ekibini...

Ersoy'un orkestrasını 3'te 1 oranında azaltması dikkatlerden kaçmadı. Diva'nın yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi.