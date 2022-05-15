İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı

Son dakika haberine göre: İstanbul Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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