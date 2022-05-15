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Haberler Galeri İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı

İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı

Son dakika haberine göre: İstanbul Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:29
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İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı

Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı.

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İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı


Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

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İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı


Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

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İrem Derici konserinde demir bariyerler havada uçuştu! Polis biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı


Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı.