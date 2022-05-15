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Herkes onu 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı karakteriyle Türkiye'de popülerlik kazanan Erhan Ufak Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son zamanlarda ikinci şubesini Bakü'da açmanın sevincini yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşerek tam 55 kilo verdi. 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak gören tanıyamadı. İşte son hali...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 23:04Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 23:04