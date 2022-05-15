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Herkes onu 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı karakteriyle Türkiye'de popülerlik kazanan Erhan Ufak Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son zamanlarda ikinci şubesini Bakü'da açmanın sevincini yaşayan Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşerek tam 55 kilo verdi. 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak gören tanıyamadı. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 15.05.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 23:04
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Herkes onu ’Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak ün kazanan Erhan Ufak diziden sonra başka teklifleri geri çevirdi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı.

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Herkes onu ’Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

İstanbul'da da gayrimenkul firması olan eski oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla ilgi çekti.

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Herkes onu ’Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

Mutlu bir evlilik yürüten Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu büyük değişimiyle gündem oldu.

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Herkes onu ’Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

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Herkes onu ’Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

"ABİ YAKIYORSUN"

Erhan Ufak'ın son haline "Abi yakıyorsun", "Eski Güllü de iyiydi" yorumları yapıldı.