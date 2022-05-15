Herkes onu ’Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü olarak tanıyor: Erhan Ufak 55 kilo verdi! Son halini gören dönüp bir daha baktı

İstanbul'da da gayrimenkul firması olan eski oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla ilgi çekti.