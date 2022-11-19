Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bir şekilde bitmişti. Boşanmanın ardından işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Son olarak, Nişantaşı'nda görüntülenen Hadise, göz doktoruna muayene için geldiğini söyledi. Hadise sağlık durumu hakkında böyle konuştu...