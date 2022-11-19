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Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bir şekilde bitmişti. Boşanmanın ardından işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Son olarak, Nişantaşı'nda görüntülenen Hadise, göz doktoruna muayene için geldiğini söyledi. Hadise sağlık durumu hakkında böyle konuştu...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 11:11
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Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

Nişantaşı'nda görüntülenen Hadise, göz doktoruna muayene için geldiğini söyledi.

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Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

Sanatçı gazetecilerin "Geçmiş olsun, ciddi bir durum var mı?" sorusuna "Gözümde minik bir problem vardı, şu an için bir sorun yok, iyiyim" diye yanıt verdi.

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Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

Mehmet Dinçerler ile yollarını ayırdıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan ve kendine 40 milyon TL'ye Yeniköy'den ev satın aldığı konuşulan ünlü sanatçı, bu konuyla ilgili sorulara sadece gülümseyerek yanıt verdi.

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Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

SERVETİNE SERVET KATTI!

Öte yanda; Hadise, Yeniköy'den aldığı 40 milyon TL'lik yalı dairesinin parasının yarısından fazlasını da üç ay gibi bir sürede çıkarmış oldu.

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Ünlü şarkıcı Hadise doktor muayenesi sonrası böyle görüntülendi! “Minik bir problem vardı”

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler'le 30 Eylül'de boşandı.