19 Kasım 2022, Cumartesi
Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?
Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil, TikTok videolarıyla gündeme gelirken son olarak çıplak ayak görüntüleri çok konuşulmuştu. Hollywood yapımı The Hope adlı filmde rol alan Erbil, filmde Alzheimer hastasını canlandırıyor. Ünlü oyuncu, "Role hazırlanırken bakım evlerini gezdim ve bu hastalıkla mücadele edenleri gözlemledim" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 11:36
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