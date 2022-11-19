Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Filmde Alzheimer hastası bir adamı canlandıran Erbil, Kadıköy'de yalın ayak çekildiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili de şöyle konuştu:

"İnsanımız bunu şov için yapıyor, video çekiyor gibi birçok yorumda bulundular. Ne yazık ki linçe hazır bir toplum olduk ama ben bu tarz durumlara aldırış etmiyorum artık.''