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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil, TikTok videolarıyla gündeme gelirken son olarak çıplak ayak görüntüleri çok konuşulmuştu. Hollywood yapımı The Hope adlı filmde rol alan Erbil, filmde Alzheimer hastasını canlandırıyor. Ünlü oyuncu, "Role hazırlanırken bakım evlerini gezdim ve bu hastalıkla mücadele edenleri gözlemledim" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 11:36
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Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Hollywood yapımı 'The Hope' (Umut) filmi oyuncuları Bebek'te gazetecilerle bir araya geldi. Mehmet Ali Erbil; Esra Sönmezer, Gizem Lidya Denizci ile oynadığı filmle ilgili "Özellikle final sahnesi çok etkileyici. Biz çekimlerde çok ağladık, seyirci yanına mendillerini alsın" dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Filmde Alzheimer hastası bir adamı canlandıran Erbil, Kadıköy'de yalın ayak çekildiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili de şöyle konuştu:

"İnsanımız bunu şov için yapıyor, video çekiyor gibi birçok yorumda bulundular. Ne yazık ki linçe hazır bir toplum olduk ama ben bu tarz durumlara aldırış etmiyorum artık.''

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Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Rolüne nasıl çalıştığı sorulan Erbil, "Birçok bakım evini gezerek Alzheimer hastalarını yakından tanımaya çalıştım. Hastalık hakkında çok şey öğrendim'' dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

Son dönemde Tiktok videoları konuşulan Erbil, bu kez de Kadıköy'deki görüntüleri ile gündeme gelmişti.

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Mehmet Ali Erbil’in çıplak ayaklı görüntüleri şoke etmişti! Erbil Alzheımer mı oldu?

"ERKEKLER, KADINLARIN PARASINI YİYOR"

Filmde rol gereği sevgilisine para yediren 'Nunu'yu canlandıran Esra Sönmezer, "Eskiden kadınlar erkekleri yerdi, şimdi erkekler kadınları yiyor" diyerek esprili bir açıklama yaptı.