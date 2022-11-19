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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldıdızı Pascal Nouma, rol aldığı Aşkın Saati: 1903 filminin setini birbirine kattı. Kendisiyle fotoğraf çektiren hayranının, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapmasına çıldırdı. Nouma, kendisiyle fotoğraf çektiren genci dövüp parmağını kırdı.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 11:32
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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi

Eski futbolcu Pascal Nouma, sahaları bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.

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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi

Son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.

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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi

Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi.

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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi

Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.

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Pascal Nouma film setini birbirine kattı! Hayranının yaptığı harekete kızdı | Sete jandarma geldi

JANDARMA SETE GELDİ

Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı.