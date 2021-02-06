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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner evlendi
Bir süredir aşk yaşayan Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner nikah masasına oturdu. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı. Sürpriz nikahtan kareler sosyal medyada yayınlandı.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 08:48
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanmıştı. Bir süredir aşk yaşayan çift, nikah masasına oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Snob Magazin'in haberine göre; Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.
Gökçe Kırgız, Mustafa Akay imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Kırgız ve Taner'i bu mutlu gününde aile üyeleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Nikah sonrası konuşan ünlü çift, "Çok mutluyuz" dediler. Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Kırgız, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, "Anne olacak mısınız?" sorusuna "Bebek olursa güzel olur" cevabını vererek annelik sinyali vermişti.