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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler
Sosyetik isim Aslışah Alkoçlar ve iş insanı Kaan Demirağ dün akşam evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törene pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan katıldı. Ünlü çiftin "Evet" dediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 09:12
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirbağ sade bir tören ile evlendi. Nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz ay nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nikahından görüntüleri gelinin ablası Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte, nikahtan ilk görüntüler.
MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER
9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle evlendi.
Büyük heyecan yaşayan ikilinin mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.