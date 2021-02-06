06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

Sosyetik isim Aslışah Alkoçlar ve iş insanı Kaan Demirağ dün akşam evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törene pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan katıldı. Ünlü çiftin "Evet" dediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 09:12
  • 1
  • 12
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirbağ sade bir tören ile evlendi. Nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

Geçtiğimiz ay nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nikahından görüntüleri gelinin ablası Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 3
  • 12
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

İşte, nikahtan ilk görüntüler.

  • 4
  • 12
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER

9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

  • 5
  • 12
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi! İşte nikahtan görüntüler

Büyük heyecan yaşayan ikilinin mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.