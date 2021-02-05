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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için peş peşe iddialar! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kaosa adım adım... Kurtlar Vadisi için peş peşe iddialar! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kaosa adım adım...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu ve takip edilen dizileri arasında bulunan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde yeniden başlayacakları sinyalini verdi. Hayranları heyecanlı bekleyişine devam ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kaosa adım adım...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 23:46
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında bulunan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası heyecan yarattı. Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları tarafından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar yakından takip ediliyor. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın kısa süre önce açıklamaları ise heyecanı daha da artırdı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kaosa adım adım...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."