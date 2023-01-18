18 Ocak 2023, Çarşamba
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti
Başarılı şarkıcı Elif Karlı eşinin ölümüyle yıkıldı! Karlı'nın 6 aydır cezaevinde olan eşi Cengiz Karlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sabaha karşı alan şarkıcı, "Sabaha karşı 04.00 sıralarında cezaevinden bir telefon aldım. Cengiz'in rahatsızlandığını ve kalp krizi geçirdiğini alıştırarak söylediler. Vefat ettiğini söylediler" dedi.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:35
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