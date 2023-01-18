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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Elif Karlı'yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Başarılı şarkıcı Elif Karlı eşinin ölümüyle yıkıldı! Karlı'nın 6 aydır cezaevinde olan eşi Cengiz Karlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sabaha karşı alan şarkıcı, "Sabaha karşı 04.00 sıralarında cezaevinden bir telefon aldım. Cengiz'in rahatsızlandığını ve kalp krizi geçirdiğini alıştırarak söylediler. Vefat ettiğini söylediler" dedi.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:35
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Ünlü şarkıcı Elif Karlı’yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Elif Karlı 6 aydır cezaevinde olan eşinin kaybıyla yıkıldı. Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.

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Ünlü şarkıcı Elif Karlı’yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

Acı haberi sabaha karşı alan Elif Karlı 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:

"2 gün önce çok ağır bir grip geçirdi. Zatürreden de şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü, aramayınca telaşlandım. Sabaha karşı 04.00 sıralarında cezaevinden bir telefon aldım. Cengiz'in rahatsızlandığını ve kalp krizi geçirdiğini alıştırarak söylediler. Vefat ettiğini söylediler."

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Ünlü şarkıcı Elif Karlı’yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

"En son geçen salı sesini duydum. 6 Ocak'ta da doğum günüydü görüştük. En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Saç sakal tıraşı olduğunu söyledi. Moralinin yüksek olduğunu söyledi ama eşim ağır hastaydı... Kalp rahatsızlığı vardı."

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Ünlü şarkıcı Elif Karlı’yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

İki çocuk annesi Elif Karlı'nın sitem dolu sosyal medya paylaşımı dikkat çekmişti. Elif Karlı, son olarak ise eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutlamıştı.

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Ünlü şarkıcı Elif Karlı’yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı çete mensupluğundan cezaevine girmişti. Zor zamanlar geçiren şarkıcı eşi Cengiz Karlı ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.