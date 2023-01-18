Ünlü şarkıcı Elif Karlı’yı yıkan ölüm! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti

"En son geçen salı sesini duydum. 6 Ocak'ta da doğum günüydü görüştük. En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Saç sakal tıraşı olduğunu söyledi. Moralinin yüksek olduğunu söyledi ama eşim ağır hastaydı... Kalp rahatsızlığı vardı."