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Haberler Galeri Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: "Güzel bir melez olacak"

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: "Güzel bir melez olacak"

6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay geçtiğimiz eylül ayında anne baba olma heyecanı yaşamıştı. Jan Asya adını verdikleri kızlarını kameralardan uzakta büyüten Arduç samimi açıklamalarda bulundu. Önceki gün Levent'te görüntülenen yakışıklı oyuncu babalık heyecanını anlattı, bebeğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:00
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Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: “Güzel bir melez olacak

Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı geçen eylül ayında kucaklarına almıştı. Önceki gün Levent'te görüntülenen Arduç, babalık heyecanını anlattı, bebeğiyle ilgili soruları yanıtladı.

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Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: “Güzel bir melez olacak

ALTINI HEP BEN DEĞİŞTİRİYORUM

"Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum."

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Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: “Güzel bir melez olacak

DÜNYANIN EN TUHAF HİSSİ

"Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi. Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi."

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Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: “Güzel bir melez olacak

GÜZEL BİR MELEZ OLACAK

"Kızımız çok hızlı büyüyor. 'Yürüyeceğini hissettiğiniz anda beni arayın, setten atlayıp geleceğim' diyorum. O anı kaçırmak istemiyorum. Önceden annesine benziyordu, bana dönmeye başladı. Galiba güzel bir melez olacak."

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Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: “Güzel bir melez olacak

Hürriyet'in haberine göre; kızının fotoğrafını paylaşmayan Barış Arduç, "Nazara inanıyor musunuz?" sorusuna "Gerektiği miktarda inanıyoruz. Bu konuya dikkat ediyoruz ama sakınıp saklanıp deliye dönmek derecesinde değil" yanıtını verdi.