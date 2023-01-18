18 Ocak 2023, Çarşamba
Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç kızı Jan Asya’yı anlattı: "Güzel bir melez olacak"
6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay geçtiğimiz eylül ayında anne baba olma heyecanı yaşamıştı. Jan Asya adını verdikleri kızlarını kameralardan uzakta büyüten Arduç samimi açıklamalarda bulundu. Önceki gün Levent'te görüntülenen yakışıklı oyuncu babalık heyecanını anlattı, bebeğiyle ilgili soruları yanıtladı.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:00
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