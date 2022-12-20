Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: "Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum"

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söylemişti. Ardından Reza Zarrab'ın bir dönem Hadise ile aşk yaşadığı Seren Serengil tarafından ortaya atılmıştı.