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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: "Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum"

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: "Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum"

Yer yer süslü ve ışıklı mikrofonunu alıp şarkılar seslendiren ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Ebru Gündeş hayranlığı gözlerden kaçmıyor. Oyuncu, sürekli Ebru Gündeş'in şarkılarını da söylüyor. Ebru Gündeş'in, son zamanlarda kendisine sürekli tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'nın düğününde sahne alacağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:44
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 11 senedir evli olduğu Reza Zarrab'a boşanma davası açmıştı. Gündeş ile Zarrab'ın boşanma davası nisan ayında neticelenmişti. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Ebru Gündeş'in ihanet iddialarının basına yansımasının akabinde Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa süre içerisinde sonuçlanmıştı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verilmişti.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söylemişti. Ardından Reza Zarrab'ın bir dönem Hadise ile aşk yaşadığı Seren Serengil tarafından ortaya atılmıştı.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum

DUDAK UÇUKLATAN SAHNE ÜCRETİ

Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılan ve geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen şarkıcının sahne ücreti ortaya çıkmıştı. Sanatçının gelen sahne tekliflerinden 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) istediği iddia edilmişti.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum

Sık sık özel uçakla Dubai'ye gittiği öğrenilen Gündeş'in ücretinin yarısını peşin, diğer yarısını ise sahnesini tamamladıktan sonra aldığı öğrenilmişti.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum

EZGİ MOLA'NIN DÜĞÜNÜNDE SAHNEDE OLACAK

Son olarak Ebru Gündeş'ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'ya, büyük jest geldi. Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı'yla nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun düğününde sahne alacak.