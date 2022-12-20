20 Aralık 2022, Salı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola’ya düğün jesti! Arayıp söyledi: "Bu gününüze şahitlik etmek istiyorum"
Yer yer süslü ve ışıklı mikrofonunu alıp şarkılar seslendiren ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Ebru Gündeş hayranlığı gözlerden kaçmıyor. Oyuncu, sürekli Ebru Gündeş'in şarkılarını da söylüyor. Ebru Gündeş'in, son zamanlarda kendisine sürekli tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'nın düğününde sahne alacağı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:44
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