Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik'ten güzel haber geldi. Bir süredir eski rol arkadaşı Aslı Turanlı'yla birliktelik yaşayan Çelik evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin yakında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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