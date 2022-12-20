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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik'ten güzel haber geldi. Bir süredir eski rol arkadaşı Aslı Turanlı'yla birliktelik yaşayan Çelik evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin yakında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:13
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

'Senden Daha Güzel' dizisindeki rol arkadaşı Aslı Turanlı ile birliktelik yaşayan yakışıklı oyuncunun evlilik yolunda ilk adımı attığı öğrenildi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

Aslı Turanlı "En sevdiğim halimdeyim, doğru insanı bulunca doğru bakıp doğru görebiliyorum" diyerek sevgilisine olan aşkını tarif etmiş.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

Sabah yazarı Ömer Karahan bugünkü köşesinde ikilinin ailelerinin tanıştığını yazdı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

Aşk bombasıyla magazin gündemine gelen Burak Çelik'in bir dönem evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Burak Çelik ve Aslı Turanlı aşkı evliliğe gidiyor! İlk adımı attı

İşte Burak Çelik'in eski eşi...