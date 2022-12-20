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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: '10 bin doları anne de ödesin'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye indirilmesini iptal eden İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşıdı. Yılmaz'ın avukatı "Annenin eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O da 10 bin dolar versin" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:07
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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: ’10 bin doları anne de ödesin’

Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın TL'ye indirilmesi için dava açmış ve nafaka olarak 70 bin TL ödemesine karar verilmişti.

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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: ’10 bin doları anne de ödesin’

YAĞTU KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDI

Fakat Yağtu, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı.

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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: ’10 bin doları anne de ödesin’

Yağtu'nun dilekçesinde, Yılmaz'ın işlerinin arttığını, Avrupa'da stand-up gösterileri yaptığını ve Türkiye ve yurt dışında taşınmazlarının olduğunu belirtildi. İstinaf Mahkemesi, Ahu Yağtu'yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti.

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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: ’10 bin doları anne de ödesin’

CEM YILMAZ İTİRAZ ETTİ

Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi'nin aleyhine verdiği karara avukatı Rengin Gönenç aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşıdı.

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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: ’10 bin doları anne de ödesin’

"20 BİN DOLAR NAFAKASININ OLMASI ADİL Mİ?"

İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye'deki ekonomik koşulları göz önüne almadan kararı bozduğunu itiraz dilekçesinde belirten Gönenç şu ifadeleri kullandı:

"Yasa gereği 2018'den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil, Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye'de öngörülmeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu'nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi'nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdık."