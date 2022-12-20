20 Aralık 2022, Salı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun nafaka anlaşmazlığı devam ediyor! Cem Yılmaz itiraz etti: '10 bin doları anne de ödesin'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye indirilmesini iptal eden İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşıdı. Yılmaz'ın avukatı "Annenin eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O da 10 bin dolar versin" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:07
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