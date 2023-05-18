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Haberler Galeri Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

Usta oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle 2 yıl önce dolandırıcılara 9 bin dolarını (Yaklaşık 116 bin lira) kaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, "Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım" diyerek şikayetçi oldu. Şüpheli Ünal G, "Mahalleden arkadaşım Ramo hesabımı kullandı" savunması yaptı. Savcı, Erkan Can'ın 0850'li bir numaradan aranarak kandırıldığını, hesap bilgileri ve şifrelerinin öğrenilerek dolandırıldığını belirtti. Sözde banka çalışanının 10 yıla kadar hapsini istedi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:01
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Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın Kasım 2021'de dolandırıcıların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

İstanbul Kartal'da yaşayan Can'ı arayan bir kişi bankada çalıştığını, biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracaklarını söyledi. Daha sonra ev telefonundan aranan usta oyuncu, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık üzerinden bazı işlemler yaptı.

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Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

Bu işlemler sırasında eşi, Can'ı aradı ve hesabından o dönem 116 bin liraya tekabül eden 9 bin dolar bozdurularak başka hesaba gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 116 bin lira dolandırıldığını anlayan Can, kendisini arayan numaraya bir daha da ulaşamadı ve şikayetçi oldu.

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Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

"ARKADAŞIM RAMO HESABIMI KULLANDI"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can'ın hesabındaki paranın Ünal G. adlı şahsın hesabına geldiğini belirledi. İfadesi alınan şüpheli, mahalleden 'Ramo' olarak tanıdığı bir arkadaşına para geleceği ve banka hesabı olmadığından arkadaşına kendi hesabını kullandırdığını öne sürdü. Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyleyen Günal G, dolandırıcılık olayından haberi olmadığını, Ramo'nun da kimlik bilgilerini bilmediğini söyledi.

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Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık ise bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı beyanla Can'ın iradesin fesada uğratıldığını kaydetti.