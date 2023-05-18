18 Mayıs 2023, Perşembe
Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...
Usta oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle 2 yıl önce dolandırıcılara 9 bin dolarını (Yaklaşık 116 bin lira) kaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, "Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım" diyerek şikayetçi oldu. Şüpheli Ünal G, "Mahalleden arkadaşım Ramo hesabımı kullandı" savunması yaptı. Savcı, Erkan Can'ın 0850'li bir numaradan aranarak kandırıldığını, hesap bilgileri ve şifrelerinin öğrenilerek dolandırıldığını belirtti. Sözde banka çalışanının 10 yıla kadar hapsini istedi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:01
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