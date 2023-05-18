Ünlü sanatçıya akılalmaz oyun! Usta oyuncu Erkan Can hayatının şokunu yaşadı: Uykuluydum inandım...

Bu işlemler sırasında eşi, Can'ı aradı ve hesabından o dönem 116 bin liraya tekabül eden 9 bin dolar bozdurularak başka hesaba gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 116 bin lira dolandırıldığını anlayan Can, kendisini arayan numaraya bir daha da ulaşamadı ve şikayetçi oldu.