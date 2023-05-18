Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Doğumdan sonra...

30 kiloyu birden verdi, görenler inanamadı. Oyuncu Seda Bakan, bu yöntemle doğum kilolarına veda etti! İkinci kez anne olan Bakan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu, doğum sonrası özel bir diyet ya da formülüm yok." demişti. Sevenleri ise güzel oyuncunun nasıl zayıfladığını merak etti. İşte, Seda Bakan'ı tığ gibi incelten o formül!