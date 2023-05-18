Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, Cannes pozları ile sosyal medyayı salladı. Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali dün başladı. Kırmızı halıda yürüyen isimler arasında Türk oyuncu Meryem Uzerli de vardı. Güzel oyuncu siyah şıklığı ile göz kamaştırdı. İşte güzelliğiyle mest eden Meryem Uzerli'nin Cannes pozları...