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Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, Cannes pozları ile sosyal medyayı salladı. Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali dün başladı. Kırmızı halıda yürüyen isimler arasında Türk oyuncu Meryem Uzerli de vardı. Güzel oyuncu siyah şıklığı ile göz kamaştırdı. İşte güzelliğiyle mest eden Meryem Uzerli'nin Cannes pozları...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:23
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Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı

76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi 'Jeanne du Barry' ile başladı. Festivalin açılış töreninde ünlü oyuncu Meryem Uzerli de boy gösterdi.

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Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Meryem Uzerli güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes pozları ile sosyal medyayı salladı.

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Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı

İşte güzelliğiyle mest eden Meryem Uzerli'nin Cannes paylaşımları...

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Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı! Pozlarına beğeni yağdı