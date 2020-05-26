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Haberler Galeri Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Son dönemin en çok beğenilen genç oyuncularından olan İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğrafını yayınladı. Sosyal medyanın popüler uygulamalarından olan fotoğrafları yağlıboya tablo haline getiren bir uygulamayı deneyen güzel oyuncu, 11 yaşındaki kardeşinin de aynı uygulamayı denediği fotoğrafını paylaştı. Yazıcı'nın kardeşinin, Serel Yereli'ye olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:55
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Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyadan hesabından 11 yaşındaki kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Fotoğrafları yağlıboya tablo haline getiren bir uygulamayı deneyen ve sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kardeşinin de aynı uygulamayla yapılmış fotoğrafını paylaştı.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Takipçileri genç oyuncunun kardeşinin fotoğrafını, Londra'da yaşayan ve kariyerini şarkıcılık üzerine kurmak isteyen Serel Yereli'ye benzetti.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Yazıcı da bu benzerliği kendilerinin de fark ettiğini belirterek, "Aşırı benziyorlar evet" şeklinde bir yorum yaptı.

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Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

İşte İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi ve Serel Yereli'nin benzerliği…