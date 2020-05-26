Aşk 101’in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi herkesi şaşırttı! Yok böyle benzerlik

Son dönemin en çok beğenilen genç oyuncularından olan İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğrafını yayınladı. Sosyal medyanın popüler uygulamalarından olan fotoğrafları yağlıboya tablo haline getiren bir uygulamayı deneyen güzel oyuncu, 11 yaşındaki kardeşinin de aynı uygulamayı denediği fotoğrafını paylaştı. Yazıcı'nın kardeşinin, Serel Yereli'ye olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.