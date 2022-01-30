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Haberler Galeri Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 senelik evliliklerini 2019'da bitirdi. Serdar Ortaç, yollarını ayırdığı Chloe Loughnan'a 700 bin lira nafaka ödediğini, buna rağmen eski karısının dava açtığını ve evine haciz yolladığını söylemişti. Ortaç, açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" demişti. Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Serdar Ortaç Loughnan'a açtı ağzını yumdu gözünü…

Giriş Tarihi: 30.01.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 13:35
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Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

Yonca Lodi ile Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda art arda sahne aldı.

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Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

Sahne öncesinde gazetecileri kulislerinde ağırlayan Ortaç ile Lodi, verdikleri röportajlarla gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

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Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

YONCA LODİ ARSA ZENGİNİ ÇIKTI!

Dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getiren başarılı sanatçı Yonca Lodi, "Bu ara Metaverse'e bayağa ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ancak, bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi.

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Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

"ONDAN BAHSETMEYİN"

Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili yönetilmek istenen soruları "Bana ondan bahsetmeyin.

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Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

"LANET OLSUN"

Bütün borçlarımı ödedim lanet olsun.