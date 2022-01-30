Müge Anlı’nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

"BUNUN SONU İNTİHARA KADAR VARIR"

Müge Anlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Bak çok önemli bir şey yaptılar ve çok tehlikeli bir şey yaptılar. Çünkü, şimdi insan neden filtre kullanır fotoğraf çekerken?