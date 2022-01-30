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Haberler Galeri Müge Anlı'nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

Müge Anlı'nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

Başarılı sunucu Müge Anlı'nın o ifadelerini üzerine alan şarkıcı İrem Derici'den jet yanıt geldi! "Müge ablamı kızdıramam" diyen İrem Derici'den sonra Lerzan Mutlu'dan olay yorum gecikmedi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden dikkat çeken konuları masaya yatıran, kayıpları bulan, cinayetleri çözen ve büyük kavuşmalara imza atan Müge Anlı son bölümde, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullanımı ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Oldukça fazla filtre kullanan ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Lerzan Mutlu, Müge Anlı'nın çok gündem olan sözlerine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine topladı. İşte İrem Derici'nin üzerine alındığı o sözler…

Giriş Tarihi: 30.01.2022 14:16
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Müge Anlı’nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

Müge Anlı'nın 'filtre' sözlerini üzerine alan popçu İrem Derici'den cevap geldi.

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Müge Anlı’nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

"Müge ablamı kızdıramam" ifadelerinin kullanan İrem Derici'ye Lerzan Mutlu'dan ortalığı karıştıracak yanıt geldi.

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Müge Anlı’nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

Başarılığı sunuculuğuyla Türkiye'nin kalbinde taht kuran Müge Anlı paylaşım yaparken filtreyi abartanlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı’nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

"CİDDİ BİR PSİKİYATRİK RAHATSIZLIK"

Yakın zamanda Instagram'a katılan ve yer yer paylaşım yaparak beğeni rekoru kıran Müge Anlı açıklamasında "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler" dedi

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Müge Anlı’nın o sözleri çok konuşuldu! İrem Derici üzerine alındı: Müge ablamı kızdıramam

"BUNUN SONU İNTİHARA KADAR VARIR"

Müge Anlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Bak çok önemli bir şey yaptılar ve çok tehlikeli bir şey yaptılar. Çünkü, şimdi insan neden filtre kullanır fotoğraf çekerken?