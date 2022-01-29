29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aylin Akpınar, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Bugüne kadar İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır gibi dizilerde rol alan oyuncu, Kardeşlerim'deki performansıyla Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Aylin Akpınar'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Aylin Akpınar kaç yaşında? İşte Aylin Akpınar ve ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 16:26
  • 1
  • 47
Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Kardeşlerim'de canlandırdığı Emel karakterindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Aylin Akpınar yaşıyla merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 47
Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

İşte Aylin Akpınar ve ünlü isimlerin yaşları...

  • 3
  • 47
Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Hasan Denizyaran - 26 Mayıs 1993

  • 4
  • 47
Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

Damla Colbay - 14 Ocak 1993

  • 5
  • 47
Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Çocuk oyuncu Aylin Akpınar kaç yaşında?

İbrahim Çelikkol - 14 Şubat 1982