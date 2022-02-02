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Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin

"Acıların Kadını" olarak tanınan "Bergen"in hayatını oynadığı filmle izleyicilerinin karşısına çıkmaya geri sayım yapan Farah Zeynep Abdullah'ın aşk hayatında işler sarpa sardı. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile yollarını ayrıldı. Öte yandan Abdullah'ın bir takipçisine yaptığı 'evlilik' yorumu da kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.02.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 11:32
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Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin

"Masumlar Apartmanı", "Kurt Seyit ve Şura", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Bi Küçük Eylül Meselesi" gibi pek çok projede izleyicinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, hemen hemen 8 aydır "DJ Artz" lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyordu.

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Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin

KÖTÜ HABER GELDİ

Çiftten kötü haber geldi.

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Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin

Aradığı mutluluğu bulamayan Abdullah, Çelik ile yollarını ayırdı.

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Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin

AŞK POZLARINI TEK TEK SİLDİ

Ünlü oyuncu, sürpriz ayrılığın ardından Instagram hesabından Efe Çelik'le yer aldığı tüm aşk pozlarını da sildi.

Böylikle bir aşk daha tarihe gömüldü.

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Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin

"İSTEMEYEN EVLENMESİN"

Farah Zeynep Abdullah, daha önce bir kullanıcının, "Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?" sorusuna, "Evlilik bir seçim aslında artık. Olup, olmaması kişiye bağlı... Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada." şeklinde yanıt vermişti.