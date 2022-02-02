02 Şubat 2022, Çarşamba
Farah Zeynep Abdullah ile Efe Çelik yollarını ayırdı: İstemeyen evlenmesin
"Acıların Kadını" olarak tanınan "Bergen"in hayatını oynadığı filmle izleyicilerinin karşısına çıkmaya geri sayım yapan Farah Zeynep Abdullah'ın aşk hayatında işler sarpa sardı. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile yollarını ayrıldı. Öte yandan Abdullah'ın bir takipçisine yaptığı 'evlilik' yorumu da kafaları karıştırdı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.02.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 11:32
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