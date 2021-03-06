Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

Müzisyen Sinan Güleryüz ile mutlu bir evliliği olan Özge Özder, kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bebeğiyle ilk kez sosyal medyadan paylaşım yapan Özder, henüz bebeğinin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.