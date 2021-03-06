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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi
Müzisyen Sinan Güleryüz ile mutlu bir evliliği olan Özge Özder, kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bebeğiyle ilk kez sosyal medyadan paylaşım yapan Özder, henüz bebeğinin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:21
2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, kısa bir süre önce kızı Luna'yı kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz dizisindeki rolüne doğum sonrası ara veren Özder, bir süre bebeğinin bakımıyla ilgilenmeye karar verdi.
Hamilelik süreci boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Özder, kızıyla ilk kez bir paylaşım yaptı.
İşte Özge Özder'in kızıyla paylaşımı...