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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

Müzisyen Sinan Güleryüz ile mutlu bir evliliği olan Özge Özder, kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bebeğiyle ilk kez sosyal medyadan paylaşım yapan Özder, henüz bebeğinin yüzünü göstermeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 09:21
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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, kısa bir süre önce kızı Luna'yı kucağına aldı.

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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

Sadakatsiz dizisindeki rolüne doğum sonrası ara veren Özder, bir süre bebeğinin bakımıyla ilgilenmeye karar verdi.

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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

Hamilelik süreci boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Özder, kızıyla ilk kez bir paylaşım yaptı.

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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

İşte Özge Özder'in kızıyla paylaşımı...

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Ünlü oyuncu Özge Özder’den bebeğiyle ilk paylaşım geldi

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