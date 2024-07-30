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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! "Çok mutluyuz..."

Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi birçok projeye imzasını atan Neslihan Atagül, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Kara sevda dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle hafızalara kazınan Atagül, sergilediği oyunculuk performansı ile seyirciyi adeta mest etmişti. 8 yıl önce nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile ilişkisi çok konuşulan güzel oyuncu, müjdeli haberi verdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 12:36 Güncelleme: 30.07.2024 12:36
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! Çok mutluyuz...

Neslihan Atagül, Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! Çok mutluyuz...

Neslihan Atagül, kariyeri boyunca Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi birçok projeye imzasını attı.

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! Çok mutluyuz...

Sergilediği oyunculuk performansı ile alkışları toplayan başarılı oyuncu, son olarak Gecenin Ucunda dizisi ile kamera karşısına geçmişti.

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! Çok mutluyuz...

Güzel oyuncu bu dizide eşi Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! Çok mutluyuz...

32 yaşındaki güzel oyuncu, en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.