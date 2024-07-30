Ünlü oyuncu Neslihan Atagül müjdeli haberi verdi! "Çok mutluyuz..."

Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi birçok projeye imzasını atan Neslihan Atagül, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Kara sevda dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle hafızalara kazınan Atagül, sergilediği oyunculuk performansı ile seyirciyi adeta mest etmişti. 8 yıl önce nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile ilişkisi çok konuşulan güzel oyuncu, müjdeli haberi verdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. İşte detaylar...