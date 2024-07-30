Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

Darmaduman, Geçen Yaz, Aile Hükümeti gibi pek çok projede yer alan Aslıhan Malbora, son olarak Üç Kuruş dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Canlandırdığı 'Leyla' karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu, ilişkisi ile magazin gündemine oturdu. 29 yaşındaki ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldan beri Metin Temel ile beraberdi. Çiftten kötü haber geldi. Sevenleri, ayrılık haberini alır almaz büyük üzüntü yaşadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 30.07.2024 15:39 Güncelleme: 30.07.2024 15:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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