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Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

Darmaduman, Geçen Yaz, Aile Hükümeti gibi pek çok projede yer alan Aslıhan Malbora, son olarak Üç Kuruş dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Canlandırdığı 'Leyla' karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu, ilişkisi ile magazin gündemine oturdu. 29 yaşındaki ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldan beri Metin Temel ile beraberdi. Çiftten kötü haber geldi. Sevenleri, ayrılık haberini alır almaz büyük üzüntü yaşadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 15:39 Güncelleme: 30.07.2024 15:39
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Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

Aslıhan Malbora, Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile oyunculuk kariyerine başlamıştı.

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Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

Asıl mesleği gıda mühendisliği olmasına rağmen Aslıhan Malbora oyunculuk ile ilgilenmeyi tercih ederek üniversite yıllarında eğitim aldı.

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Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

Aslıhan Malbora kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adeta büyülüyor.

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Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

29 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisi Metin Temel ile karelerini sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyordu.

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Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora ve sevgilisine nazar değdi! 10 yıldır beraberlerdi...

Aslıhan Malbora ve sevgilisi Metin Temel'in kareleri beğeni yağmuruna tutuluyordu.