Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve kızları, İkinci Şans gibi pek çok film ve dizide yer alan Afra Saraçoğlu, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Yalı Çapkını dizisinde 2 sezon boyunca canlandırdığı "Seyran" karakteri ile adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu, yine gündem oldu. Sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri çeken başarılı oyuncu, güzelliği ile de adeta büyülüyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gelgitli aşk magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'na tıpatıp benzeyen biri olduğu ortaya çıktı. İşte Afra Saraçoğlu'na adeta ikizi gibi benzeyen o oyuncu...

ahaber.com.tr Giriş: 30.07.2024 11:45 Güncelleme: 30.07.2024 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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