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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve kızları, İkinci Şans gibi pek çok film ve dizide yer alan Afra Saraçoğlu, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Yalı Çapkını dizisinde 2 sezon boyunca canlandırdığı "Seyran" karakteri ile adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu, yine gündem oldu. Sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri çeken başarılı oyuncu, güzelliği ile de adeta büyülüyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gelgitli aşk magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'na tıpatıp benzeyen biri olduğu ortaya çıktı. İşte Afra Saraçoğlu'na adeta ikizi gibi benzeyen o oyuncu...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 11:45 Güncelleme: 30.07.2024 12:08
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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Afra Saraçoğlu 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Öğretmen, Kardeş Çocukları, Fazilet Hanım ve Kızları, Kötü Çocuk gibi pek çok projede yer alan Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile seyirciyle buluşuyor.

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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Afra Saraçoğlu'nun yaklaşık iki yıldır yer aldığı Yalı Çapkını dizisi dönemin en popüleri haline geldi.

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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Dizide hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Saraçoğlu, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu resmen ikizini buldu!

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gelgitli ilişki, sık sık magazin gündemine oturuyor.