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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

Geçtiğimiz haftalarda komşu ile davalık olan ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür... Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 07:49
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Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Bodrum turnesinden dönüşte Balıkesir otobanında kaza geçirdi.

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Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür. Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.

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Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

TİYATRO AŞKINA KOMŞU BALTASI

Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu, birçok dizide oynamasının yanı sıra az sayıda seyirciye ev ortamı sağlayarak tiyatro oyunları sergilemek amacıyla "Evde Tiyatro" girişimini kurdu. Ta ki 20 yıldır sürdürdüğü çalışmaları belalı komşusu baltalayana kadar.

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Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

Tiyatro çalışmalarını evinde yürüten oyuncuyla aynı apartmanda oturan Kemal B., iddiaya göre Zakoğlu'na kafayı taktı. Ünlü oyuncu ne zaman evinde tiyatro çalışması yapsa kapısına dayanan komşusu, Zakoğlu'nu ve evine gelen herkesi huzursuz etmek için her yolu denedi.

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Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

SESSİZLİK TACİZİ

Belalı komşusuyla tartışmak istemeyen ünlü oyuncu bu nedenle tiyatro gösterimlerini evde yapmaya son verdi. Buna rağmen her misafiri geldiğinde Zakoğlu'nun kapısına dayanan Kemal B., ünlü oyuncuya rahat vermemek için tacizlerine devam etti.