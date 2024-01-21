Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi
Geçtiğimiz haftalarda komşu ile davalık olan ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür... Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" dedi.
Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2024 07:49Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 07:49