Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu ölümden döndü! Bodrum turnesi dönüşü trafik kazası geçirdi

SESSİZLİK TACİZİ

Belalı komşusuyla tartışmak istemeyen ünlü oyuncu bu nedenle tiyatro gösterimlerini evde yapmaya son verdi. Buna rağmen her misafiri geldiğinde Zakoğlu'nun kapısına dayanan Kemal B., ünlü oyuncuya rahat vermemek için tacizlerine devam etti.