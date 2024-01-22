Esra Erol'da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşuldu. Esra Erol'a katılan Serap isimli bir katılımcı, çift karakterli olduğunu iddia ettiği eşi Cevat Demir'in 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdığını dile getirdi. Yayına katılan Serap'ın kızını Esra Erol dakikalar sonra buldu. İşte kare kare duygu dolu o anlar…