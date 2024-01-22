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Haberler Galeri Esra Erol'da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

Esra Erol'da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşuldu. Esra Erol'a katılan Serap isimli bir katılımcı, çift karakterli olduğunu iddia ettiği eşi Cevat Demir'in 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdığını dile getirdi. Yayına katılan Serap'ın kızını Esra Erol dakikalar sonra buldu. İşte kare kare duygu dolu o anlar…

Giriş Tarihi: 22.01.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 21:23
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Esra Erol’da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol’da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor.

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Esra Erol’da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

Esra Erol'un yeni bölümünde hasre sona erdi.

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Esra Erol’da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

Programa katılan 30 yaşındaki Serap isimli bir katılımcı, 15 yıldır evli olduğu eşi Cevat'ın, sabahları iyi biri gibi davranmasına rağmen akşamları kötü bir hal aldığını ve evliliklerinde sürekli kavga ve hakaretlerin yaşandığını söyledi.

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Esra Erol’da hasret sona erdi! Eşinin kaçırdığı 2 yaşındaki kızına kavuştu

Eşinin 13 yaşındaki kızlarına hiç babalık yapmadığını, sevgi ve saygı göstermediğini dile getirdi.