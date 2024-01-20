20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor'da duygusal anlar! "Özür dilerim" diyerek veda etti! Survivor All Star'ın elenen yarışmacısı...

Survivor'da duygusal anlar! "Özür dilerim" diyerek veda etti! Survivor All Star'ın elenen yarışmacısı...

Survivor All Star, 12. son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu bölümde, yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verirken, akıllarda kalan soru "Survivor'da kim elendi?" oldu. Bu hafta potaya giren Seda, Kardeniz, Berna ve Sahra, bireysel performanslarını sergileyerek izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Elenen yarışmacının "Hepinizden özür dilerim..." sözleri ise dikkat çekti. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 12:59
  • 1
  • 7
Survivor’da duygusal anlar! Özür dilerim diyerek veda etti! Survivor All Star’ın elenen yarışmacısı...

Survivor All Star'ın son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılardan Seda Aktuğlu, zorlu mücadele sonrasında adaya veda eden isim oldu. Seda'nın veda ettiği anlar ise izleyicilere, duygusal anlar yaşattı. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Survivor’da duygusal anlar! Özür dilerim diyerek veda etti! Survivor All Star’ın elenen yarışmacısı...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya veda etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.

Düello oyununun finalini Kardeniz, 5-2'lik skorla kazandı.

  • 3
  • 7
Survivor’da duygusal anlar! Özür dilerim diyerek veda etti! Survivor All Star’ın elenen yarışmacısı...

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Survivor'dan elenen Seda, "Aslında kum torbasını istiyordum son dakika seçtim. Çünkü omzum gerçekten çok ağrıdı. Parkurdan girerken burktum ayağım şişti. Hepinizden tekrar özür dilerim kabahatim kusurum olduysa.

  • 4
  • 7
Survivor’da duygusal anlar! Özür dilerim diyerek veda etti! Survivor All Star’ın elenen yarışmacısı...

Ben tepem atar söylerim. Yüzüne de sonradan söylerim. Kimseden gizlim saklım yok dedikodu da etmem. Severim barışmak da isterim. Mesela Turabi'yi hemen affettim. Gitmek istemezdim ama nasibim buraya kadarmış." dedi.

  • 5
  • 7
Survivor’da duygusal anlar! Özür dilerim diyerek veda etti! Survivor All Star’ın elenen yarışmacısı...

SURVİVOR SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürmüştür.

Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır.