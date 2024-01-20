Survivor'da duygusal anlar! "Özür dilerim" diyerek veda etti! Survivor All Star'ın elenen yarışmacısı...

Survivor All Star, 12. son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu bölümde, yarışmacılar ödül oyunu için mücadele verirken, akıllarda kalan soru "Survivor'da kim elendi?" oldu. Bu hafta potaya giren Seda, Kardeniz, Berna ve Sahra, bireysel performanslarını sergileyerek izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Elenen yarışmacının "Hepinizden özür dilerim..." sözleri ise dikkat çekti. İşte o isim...