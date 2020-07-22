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22 Temmuz 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Ünlü oyuncu Haruma Miura evinde ölü bulundu!
Japon oyuncu Haruma Miura, Tokyo'daki evinde ölü bulundu. 30 yaşında olan Miura'nın ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken Japon oyuncunun ölümünden 3 gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 22.07.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 17:16
Japon sinema ve televizyon yıldızı Haruma Miura, 30 yaşında hayatını kaybetti. Miura'nın, Tokyo'daki evinde menajeri tarafından bulunduğu öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemen hastaneye kaldırılan oyuncunun, evdeyken zaten ölmüş olduğu açıklandı.
Tokyo polisi, olayda intihar şüphesi olması nedeniyle soruşturma başlattı.
2009 yılında Mainichi Film Ödülleri'nde ödül alan ve birçok Japon TV dizisinde oynayan Miura'yı, zirveye taşıyan rol ise Kimi Ni Todoke oldu.
Son Instagram gönderisini ölümünden üç gün önce atan oyuncu, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yeni dizisinden bahsetmişti.