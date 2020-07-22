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Haberler Galeri Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101'in 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanan dizisin Aşk 101'in dizisinin devamının ismi Aşk 102 olarak değiştirildi. Aşk 102'ye yeni oyuncular da katılacak. Çekimlerine kısa sürede başlanması beklenen diziye sürpriz bir ismin dahil olduğu açıklandı. Peki Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşlk 102 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 22.07.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 17:13
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Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk yapımı dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu Aşk 102 adıyla seyirci karşısına çıkacak. Nisan ayında ilk sezonuyla çoğu izleyicinin beğenisini toplayan dizinin yeni sezonuna dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Diziye sürpriz bir ismin dahil olduğu bildirildi. Peki, Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşlk 102 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 102 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 102'nin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin okuma provalarının devam ettiği yakın zamanda çekimlere başlanacağı konuşuluyor. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 102'YE SÜRPRİZ İSİM

Aşk 102'ye genç oyuncu Ece Yüksel'in katılacağı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Aşk 101'nin yeni sezonunda Ece Yüksel yer alacak.

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Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel 1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu ilk olarak 2009 yılında Star TV'de ekrana gelen Güldünya adlı dizide rol aldı. Daha sonra Av Mevsimi ve Çekmeceler isimli sinema filmlerinde oynadı. Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın oynadığı İdris'in kızını canlandırdı.

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Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kiraz Mevsimi dizisinde Senacan karakterine hayat verdi. 2019 yapımı Kız Kardeşler filminde Nurhan karakterini canlandırdı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Semih Kaplanpoğlu'nun yaptığı "bağlılık" üçlemesinin ilk filmi olan 2019 yapım Bağlılık Aslı, adlı filmde rol almıştır.

Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okudu.