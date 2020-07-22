Aşk 101'in devamı Aşk 102'ye sürpriz isim! Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101'in 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanan dizisin Aşk 101'in dizisinin devamının ismi Aşk 102 olarak değiştirildi. Aşk 102'ye yeni oyuncular da katılacak. Çekimlerine kısa sürede başlanması beklenen diziye sürpriz bir ismin dahil olduğu açıklandı. Peki Netflix Aşk 102 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşlk 102 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 22.07.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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